È morta Maria Franca Ferrero vedova del creatore della Nutella

È morta Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero. Aveva 87 anni e viveva ad Alba. La donna, figura centrale nel gruppo dolciario, si è spenta nella sua casa. La famiglia Ferrero perde una presenza storica, ma il marchio rimane una delle icone più conosciute nel mondo.

Si è spenta a 87 anni nella casa di Alba, era presidente onorario della holding È morta all'età di 87 anni Maria Franca Ferrero, nata Fissolo, vedova di Michele Ferrero e figura centrale della storia del celebre gruppo dolciario. Si è spenta nella sua abitazione di Alba, in provincia di Cuneo, città simbolo dell'impero industriale fondato dalla famiglia. Solo poche settimane fa, il 19 dicembre, l'assemblea straordinaria della società l'aveva nominata presidente onorario a vita di Ferrero International, riconoscendone il ruolo e il contributo nella crescita dell'azienda oggi guidata dal figlio Giovanni.

