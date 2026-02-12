La scena del calcio si infiamma. Cesc Fàbregas, il centrocampista spagnolo nato ad Arenys de Mar nel 1987, sta facendo parlare di sé online. Le sue parole, “È anche un allenatore migliore di un giocatore”, hanno scatenato un’ondata di commenti tra tifosi e appassionati. Fàbregas si mostra sicuro, pronto a mettersi in gioco anche dietro la panchina. La sua popolarità cresce di ora in ora.

2026-02-12 07:17:00 Il web è in trepidazione: C esc Fàbregas (Arenys de Mar, 1987) è diventata una sensazione ‘calcio’. Nel tuo debutto COME allenatore tornato a COME al Serie A Dopo 21 anni di attesa, la scorsa stagione, essendo un neopromosso, ha ottenuto più di meritorio decimo posto e questo corso è in procinto di superare se stesso: lo è cinque punti dalla ‘zona Champions’ -con una partita in meno- e ha rimesso in campo la squadra Semifinali di Coppa 40 anni dopo! “Non possiamo negarlo È un piccolo passo nella storia di Como. È la seconda volta che arriviamo in semifinale, ma non ho mai vinto una Coppa arrivando in semifinale.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Cesc Fàbregas

Roma, l’ex allenatore di Robinio Vaz ha espresso ottimismo sulle potenzialità del giovane giocatore, definendolo “completo e destinato a fare carriera”.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

SONO DIVENTATO ALLENATORE della FIORENTINA

Ultime notizie su Cesc Fàbregas

Argomenti discussi: Giorgio Rondelli compie 80 anni. Da icona dell'atletica ad allenatore: Alberto Cova o Francesco Panetta, ecco i miei campioni; Insigne: Napoli? C'è stata una chiamata, avrei giocato anche gratis. Al Pescara per una promessa fatta a Sebastiani; Intervista esclusiva a Riccardo Allegretti: Non sarà spettacolare, ma è un Milan che porta risultati. Mi piace la Juve di Spalletti. Il Como pensa in grande per diventare una big. Credevo che il Modena...; Oscar Hiljemark è ufficiale al Pisa: così lo hanno scoperto.

Il Tottenham elabora un piano per Mauricio Pochettino: il club intende assumere il popolare ex giocatore come allenatore ad interim fino all'estate.Il Tottenham Hotspur è interessato a riassumere Mauricio Pochettino come allenatore dopo aver licenziato Thomas Frank. Il club languisce appena fuori dalla zona retrocessione, al 16° posto, con soli c ... goal.com

Sabatini racconta: Ho un piccolo retroscena, perché il rendimento dei giocatori dipende anche dalla fiducia degli allenatori...Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Christopher Nkunku: Voglio raccontare un piccolo retroscena. Il rendimento dei giocatori dipende ... milannews.it

Un anno fa esatto, la Fiorentina, con in panchina il migliore allenatore visto a Firenze negli ultimi vent'anni, veleggiava verso le prime posizioni... oggi, invece, siamo costretti a subire - ed accettare - una realtà ben diversa. Ps: Nicolussi subito assist contro il Bo facebook