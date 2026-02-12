Duran Juve spunta un nuovo retroscena sul calciatore | a gennaio è stato proposto a queste squadre I dettagli

Un nuovo retroscena riporta alla luce le trattative di gennaio per Duran. Il calciatore colombiano è stato proposto a diverse squadre, ma nessuna ha mostrato interesse a portarlo in rosa. La Juventus aveva messo gli occhi su di lui, ma alla fine nessuno ha deciso di fare il passo decisivo.

Duran Juve, nuovo retroscena sull’attaccante colombiano. Il giocatore è stato proposto a diverse squadre, ma nessuno ha aperto. Le ultime. Jhon Durán è stato il protagonista di un vero e proprio “tour” disperato negli ultimi giorni di mercato invernale. L’attaccante colombiano, 22 anni, è stato proposto a mezza Europa dai suoi agenti, incassando però una serie impressionante di porte in faccia. Secondo quanto rivelato dall’emittente russa Match Premier, il giocatore è stato offerto non solo ai colossi olandesi Ajax e Feyenoord, ma ad altri 22 club. Cercando una via di fuga dal prestito poco felice al Fenerbahçe (il cartellino è di proprietà dell’Al Nassr), Durán è stato proposto a top club come Barcellona e Manchester United, oltre che a Milan, Fiorentina, Real Sociedad e persino al Sunderland. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus ha deciso di non puntare più su Duran.

Si riaccendono le voci su un possibile trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus già a gennaio.

