Duran a gennaio | i retroscena sui rifiuti dei club e il motivo del mancato trasferimento

Jhon Durán resterà in Italia ancora per qualche settimana. Il giovane attaccante colombiano di 22 anni, che ha attirato l’attenzione di diversi club, non ha ancora trovato una nuova squadra. Le trattative sono ferme, e il motivo principale sembra essere legato ai rifiuti dei club interessati e alle difficoltà nel trovare un accordo. Durán, che fino a poco tempo fa giocava in Serie A, si prepara a rimanere in attesa di una proposta concreta.

Il percorso di Jhon Durán, giovane attaccante colombiano di 22 anni, è stato oggetto di una intensa attività di mercato nelle ultime settimane. Il cartellino è di proprietà dell’Al Nassr, ma l’obiettivo era trovare una sistemazione che valorizzasse le sue potenzialità in un contesto competitivo diverso dal recente prestito al Fenerbahçe. Diversi club hanno ascoltato la proposta, ma la maggior parte delle interlocuzioni si è chiusa senza esito positivo. Secondo fonti di mercato, l’agente ha presentato il giocatore a realtà di varia dimensione in diverse leghe europee, attingendo a una rosa di club molto ampia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su Jhon Durán

A gennaio, Jhon Durán è stato proposto a 22 club, ma quasi tutti hanno rifiutato.

La Juventus sta lavorando per cedere in prestito Duran.

Ultime notizie su Jhon Durán

