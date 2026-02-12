Due Procuratori intervista a Sergei Loznitsa | Lo stalinismo potrebbe tornare

Sergei Loznitsa parla del suo nuovo film, presentato al Trieste Film Festival dopo l’anteprima a Cannes. L’opera si ispira a un racconto di Georgy Demidov e ricostruisce il clima di terrore dell’Unione Sovietica del 1937. I due procuratori intervistati evidenziano come il regista abbia scelto di rappresentare un capitolo oscuro del passato, lasciando aperta la possibilità che il stalinismo possa tornare. La pellicola ha già suscitato molte discussioni e accende i riflettori su quanto siano ancora attuali

Dopo Cannes e l'anteprima italiana al Trieste Film Festival, ecco il film ispirato ad un racconto di Georgy Demidov sul regime del terrore staliniano nell'Unione Sovietica del 1937. L'anteprima nazionale del suo ritorno al cinema di finzione, Due Procuratori, al Trieste Film Festival è l'occasione, per il regista ucraino Sergei Loznitsa di affermare ancora una volta che la sua arte, la sua creatività sono al servizio di una missione, quella di scuotere le coscienze, politiche e sociali dei suoi connazionali e del mondo, affinché la storia non si ripeta. Tratto da un racconto di Georgy Demidov, prigioniero politico durante il regime del terrore staliniano, il film è ambientato nell'Unione Sovietica del 1937 e dentro la burocrazia della repressione dove ogni minima opposizione viene sistematicamente annientata. Nei primi anni della purga staliniana, nel 1937, un carcere di una provincia remota dell'Unione Sovietica ospita decine di prigionieri.

