Due notti a Lido Adriano | dalla stand-up di Nello Taver alla festa spaziale Alien Carnival

Due notti a Lido Adriano tra risate e musica. Il Cisim propone due serate che attirano tanti giovani e famiglie: prima con lo spettacolo di Nello Taver, poi con la festa a tema spaziale

Questo weekend il Cisim di Lido Adriano propone due appuntamenti imperdibili, tra stand-up comedy e festa a tema spaziale. Venerdì 13 febbraio, a partire dalle 21 con inizio show alle 21:30, arriva Nello Taver, artista e performer noto per la sua ironia tagliente e la totale assenza di politically correct. Tra musica, rap e YouTube, Taver porta ora la sua energia sul palco con uno spettacolo di stand-up comedy unico, fatto di storie vere raccontate con uno stile irriverente e dissacrante. Il nuovo show “Questa mi Arrestano” è un viaggio comico e spensierato tra desideri, paure e contraddizioni della vita quotidiana.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

