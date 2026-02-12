Due eventi culturali con Somma e Barontini

Questa sera a Santo Stefano Magra si dà il via a due giornate dedicate alla cultura. L’evento parte oggi alle 17 con un programma ricco di iniziative che coinvolgono i cittadini e gli appassionati. Gli organizzatori hanno preparato incontri e spettacoli per far scoprire le opere di Somma e Barontini, due figure che stanno attirando l’attenzione in zona. La piazza si riempirà di musica, letture e dialoghi, nel tentativo di creare un momento di condivisione tra tutti i presenti.

In arrivo a Santo Stefano Magra due giornate all'insegna della cultura. Si inizia questo pomeriggio, alle ore 17.30, alla biblioteca civica Cesare Arzelà, con un appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea. 'Oltre le nuvole – Una farfalla Bianca' è il titolo del nuovo romanzo di Deborah Somma che oggi verrà presentato al pubblico presente. Un racconto intenso e coinvolgente che attraversa emozioni, fragilità e rinascita in cui sentimenti e trasformazione si intrecciano in una narrazione delicata e suggestiva. Si prosegue poi domani pomeriggio, alle 17, nella sala consigliare di palazzo civico, in piazza Matteotti, con la presentazione di 'Ritratti&Aneddoti'.

