Due aggressioni nella notte intorno ai binari

Due aggressioni sono avvenute nella stessa zona di Varese tra le 2.40 e le 3.30, durante la notte. Due uomini sono stati assaliti tra piazzale Trieste e l’area ferroviaria, con le forze dell’ordine e il 118 subito all’opera. La zona si è trasformata in un campo di battaglia, con i soccorritori che hanno portato via i feriti mentre le sirene hanno rotto il silenzio delle prime ore del mattino. Le indagini sono in corso per capire cosa sia successo e se i due episodi siano collegati

Due aggressioni in meno di un'ora nello stesso quadrante della città. La notte tra le 2.40 e le 3.30 si è trasformata in una corsa contro il tempo nella zona delle stazioni di Varese tra piazzale Trieste e l'area ferroviaria, dove le sirene del 118 hanno squarciato il silenzio delle prime ore del mattino. Il primo allarme è scattato poco prima delle 3. Una segnalazione di aggressione, pochi dettagli, solo l'urgenza di intervenire. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Rossa di Varese, coordinata dalla Soreu Laghi. I soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul posto. Le condizioni della persona coinvolta, di cui non sono stati diffusi ulteriori elementi identificativi, sono state valutate non gravi: codice verde, intervento concluso senza trasporto urgente.

