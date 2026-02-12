Ducati punta a dominare la MotoGP con il motore 2024 fino al termine dell' era 1000cc

Ducati si prepara a dominare la scena della MotoGP nel 2024, puntando tutto sul nuovo motore che segnerà la fine dell’era 1000cc. La casa di Borgo Panigale ha annunciato investimenti e test intensi per mettere a punto un motore più potente e affidabile, convinta di avere le carte in regola per mantenere il comando. Intanto, gli altri costruttori seguono da vicino ogni mossa, mentre il mondo delle corse si appresta a vivere un’ultima stagione con motori 1000cc.

Il mondo della MotoGP vive un momento di grande attenzione verso le innovazioni tecniche e le strategie di sviluppo motoristico di uno dei principali costruttori: Ducati. La comparazione tra le varie versioni dei motori e le dichiarazioni ufficiali dei protagonisti mettono in evidenza un panorama che combina tecnologia avanzata e strategie di comunicazione tese a tutelare gli interessi aziendali e sportivi. Nel novembre 2024, durante un test a Valencia, il sei volte campione del mondo Marc Marquez ha avuto modo di confrontare la Desmosedici GP24 con il nuovo modello GP25, ritenendoli molto differenti rispetto alla GP23, che rappresentava il riferimento dell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Oggi a Sepang si sono conclusi i test MotoGP 2026.

La pioggia ha rovinato i primi test a Sepang.

