Ducati presenta la nuova Moto del centenario, la Formula 73. Si tratta di un omaggio alla vittoria più importante di Borgo Panigale, con un design che richiama le café racer. La moto punta a diventare un pezzo da collezione, un vero e proprio simbolo di storia e stile.

Il 2026 è l’anno che segna il centenario della fondazione di Ducati e la casa di Borgo Panigale è seriamente intenzionata a celebrare a dovere questa pietra miliare. Tra i primi tangibili segnali di questo approccio c’è l’arrivo di un nuovissimo modello dai contenuti fortemente evocativi, una moto unica, estemporanea ed esclusiva che porta con sé tutti i crismi della solennità. Si chiama Formula 73, ha le forme di una moderna semi-carenata e non sfoggia il tipico rosso delle moto Ducati. La sua livrea si veste invece di argento e verde acqua per andare a comporre una grafica che tantissimi amanti del marchio riconosceranno al primo colpo d’occhio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ducati Formula 73: la moto del centenario in stile Imola

La Ducati ha presentato la Desmosedici 2026 a Madonna di Campiglio, segnando un momento importante per il marchio.

Il 2026 segna un anno importante per Ducati, che celebra il suo centenario.

