Ducati Formula 73 | ispirazione leggendaria per una moto dal fascino senza tempo

La Ducati presenta la Formula 73, una moto che richiama le radici leggendarie del passato. Nel 2026, anno speciale per il marchio, la casa di Borgo Panigale lancia un modello che punta a conquistare i cuori degli appassionati con un design senza tempo e un fascino che non tramonta mai. La moto vuole essere un omaggio alle origini, ma anche un messaggio chiaro: Ducati non smette di innovare, mantenendo vivo il ricordo di un passato glorioso.

Nel 2026, anno simbolico per Ducati, arriva una moto pensata per parlare direttamente alla memoria e al desiderio degli appassionati: la Ducati Formula 73. Non è solo un modello nuovo, ma un omaggio contemporaneo a una stagione irripetibile del motociclismo, quando il design diventava identità e la performance si trasformava in mito. Il risultato è una serie limitata e numerata che punta a unire heritage e tecnologia, stile anni Settanta e guida moderna. La Formula 73 nasce per richiamare la 750 Super Sport Desmo del 1973, una delle moto più iconiche nella storia Ducati, legata all’immaginario sportivo e alle grandi pagine delle corse endurance. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ducati presenta la nuova Moto del centenario, la Formula 73.

Ducati Formula 73 Revealed Retro Racing Legend Is Quietly Coming Back

