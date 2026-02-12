DS Automobiles | Personalizzazione al Centro Nuove Tonalità e Performance Line per Esclusività Italiana

DS Automobiles rafforza la sua presenza in Italia con un fine settimana dedicato alla personalizzazione. L’azienda presenta nuove tonalità e la Performance Line, puntando a offrire ai clienti un’auto sempre più esclusiva. L’evento si svolge in un momento in cui il mercato italiano cerca modelli unici e personalizzati.

DS Automobiles: Nuove Tonalità e Performance Line per un Mercato alla Ricerca di Esclusività. DS Automobiles punta a rafforzare la sua presenza nel mercato italiano con un fine settimana dedicato alla personalizzazione e alle versioni speciali. Sabato 14 e domenica 15 febbraio, le concessionarie del marchio hanno aperto le porte ai clienti per presentare le nuove opzioni di configurazione per la DS 3 e la gamma Performance Line, estesa anche ai modelli DS N°4, DS 7 e DS 9. L’iniziativa mira a rispondere alla crescente domanda di veicoli che riflettano l’individualità del proprietario, offrendo un’esperienza d’acquisto più mirata e distintiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

