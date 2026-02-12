Drogavano facevano prostituire le minorenni e le filmavano poi vendevano i video | 5 arresti

La polizia ha arrestato cinque persone coinvolte in un giro di pornografia minorile. Gli investigatori hanno scoperto che i sospettati drogavano le ragazze, le facevano prostituire e le filmavano. Poi vendevano i video, spesso in cambio di droga o denaro. Le minorenni erano vittime di abusi e sfruttamento, e le indagini proseguono per capire l’estensione dell’organizzazione.

Reggio Emilia, 12 febbraio 2026 – Avrebbero partecipato alla realizzazione di video e materiale pedopornografico – approfittando dello stato di vulnerabilità delle minorenni anche facendole consumare stupefacenti – per poi diffonderli in cambio di denaro o droga. Sono accuse pesantissime quelle rivolte a cinque persone – di età compresa tra i 24 e i 64 anni – arrestate nel comprensorio ceramico reggiano dove risiedono, dai carabinieri e tutte finite in carcere per sfruttamento della prostituzione minorile e spaccio di droga. Due le minorenni presunte vittime coinvolte.

