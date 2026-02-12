Droga in carcere col drone | la ’base’ in un convento Perquisizioni e un arresto

Questa mattina a Bologna, le guardie hanno intercettato un drone che tentava di portare droga nel carcere della Dozza. Il velivolo aveva una telecamera e portava panetti di hashish. La droga è stata trovata nella casa della compagna di un detenuto, che è stata subito arrestata. La polizia ha fatto anche delle perquisizioni in altre zone, ma finora l’attenzione resta sulla scoperta del drone e sulla base nascosta nel convento.

Bologna, 12 febbraio 2026 – Panetti di hashish portati dentro il carcere bolognese della Dozza tramite un drone dotato di telecamera: sequestrati due etti di droga nella residenza della compagna del detenuto, che è finita in arresto. Un'operazione congiunta – per stupefacenti e introduzione di dispositivi illeciti in carcere – condotta dalla Squadra Mobile di Bologna e dal Nic (Nucleo investigativo centrale) della polizia penitenziaria dell'Emilia-Romagna. Scattate all'alba le perquisizioni nella cella dell'uomo. Sono scattate all'alba di martedì le perquisizioni nella cella dell'uomo, Anas Kaddache, 31enne, di nazionalità marocchina, conosciuto a Bologna come spacciatore 'di rilievo' della zona del Pilastro, ed è stata perquisita anche l'abitazione della donna, che risiede in un istituto di suore, in affitto provvisorio.

