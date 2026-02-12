La polizia ha arrestato una donna, la compagna di un detenuto, coinvolta in un traffico di droga dentro il carcere della Dozza. Gli agenti hanno scoperto che la donna avrebbe usato un drone per far arrivare sostanze stupefacenti oltre il muro di cinta. L’indagine, coordinata dalla Procura, ha portato all’arresto dopo aver ricostruito il sistema di spaccio, che si sarebbe svolto proprio all’interno del penitenziario.

Operazione congiunta di polizia e polizia penitenziaria. Sequestrati hashish, telefoni miniaturizzati e un drone con telecamera Le indagini hanno fatto emergere elementi investigativi a carico di un detenuto e della sua compagna, residente all’esterno della struttura. Secondo l’ipotesi degli investigatori, panetti di hashish sarebbero stati recapitati dall’esterno utilizzando un drone, superando così le barriere di sicurezza e consentendo l’introduzione della sostanza stupefacente all’interno del carcere. La donna, una 35enne italiana, è stata arrestata e condotta davanti al giudice l’11 febbraio con rito direttissimo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Dozza Bologna

Una donna di 40 anni, coinvolta in precedenti reati, è stata arrestata e portata alla Dozza.

Una donna è stata arrestata al carcere di Agrigento, dove avrebbe cercato di far entrare droga nascosta nel cibo destinato a un detenuto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Dozza Bologna

Argomenti discussi: Droga alla Dozza con un drone: arrestata la compagna di un detenuto; Droga in carcere col drone: la ’base’ in un convento. Perquisizioni e un arresto; Eroina in bocca e raid nei supermercati: due arresti in un giorno; Ruba dalla cassa e colpisce un addetto per fuggire: arrestata 25enne a Imola.

Droga in carcere col drone: la ’base’ in un convento. Perquisizioni e un arrestoFermata la compagna del detenuto Kaddache, pusher pregiudicato del Pilastro. La donna nascondeva in stanza dalle suore due etti di hashish e micro cellulari. L’uomo si faceva consegnare la sostanza in ... msn.com

Scovati nove cellulari e droga alla DozzaAncora tensioni dietro le sbarre della Dozza. Nel corso di alcune perquisizioni, infatti, sono stati trovati nove telefoni cellulari e circa seicento grammi di sostanza stupefacente, probabilmente ... ilrestodelcarlino.it

Dozza, tenta di fuggire a un controllo...il 29enne avrebbe iniziato a urlare, spintonando gli operatori e assumendo atteggiamenti minatori, per poi darsi alla fuga a piedi. - facebook.com facebook