Droga alla Dozza con un drone | arrestata la compagna di un detenuto | VIDEO

La polizia ha scoperto come una donna abbia cercato di far entrare droga nella Dozza usando un drone. L’indagine, condotta dalla Procura, ha svelato un sistema di spaccio interno e il tentativo di aggirare i controlli con mezzi tecnologici. La donna, compagna di un detenuto, è stata arrestata.

Operazione congiunta di polizia e polizia penitenziaria. Sequestrati hashish, telefoni miniaturizzati e un drone con telecamera Le indagini hanno fatto emergere elementi investigativi a carico di un detenuto e della sua compagna, residente all’esterno della struttura. Secondo l’ipotesi degli investigatori, panetti di hashish sarebbero stati recapitati dall’esterno utilizzando un drone, superando così le barriere di sicurezza e consentendo l’introduzione della sostanza stupefacente all’interno del carcere. La donna, una 35enne italiana, è stata arrestata e condotta davanti al giudice l’11 febbraio con rito direttissimo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Dozza Bologna

La polizia ha arrestato una donna, la compagna di un detenuto, coinvolta in un traffico di droga dentro il carcere della Dozza.

Una donna di 40 anni, coinvolta in precedenti reati, è stata arrestata e portata alla Dozza.

Ultime notizie su Dozza Bologna

