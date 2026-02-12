Droga alla Dozza con un drone | arrestata la compagna del boss dello spaccio al Pilstro | VIDEO

La polizia ha arrestato una donna che consegnava droga nel carcere della Dozza usando un drone. La donna portava la sostanza al suo compagno, Anas Kaddache, uno dei boss dello spaccio nel quartiere Pilastro. La polizia ha scoperto il sistema e ha fermato tutti i coinvolti.

La donna era ospite di una comunità di suore. Operazione congiunta di polizia e polizia penitenziaria. Sequestrati hashish, telefoni miniaturizzati e un drone con telecamera Portava la droga all’interno del carcere della Dozza con un drone dove il suo compagno, Anas Kaddache, 31enne, di nazionalità marocchina, uno dei boss dello spaccio del Pilastro, la rivendeva a peso d'oro. Un grammo di “fumo” poteva costare anche 10 volte di più rispetto al costo fuori dalle mura del carcere. A portare avanti il business redditizio era la compagna di Kaddache, una 35enne italiana che in questo periodo era ospite un una comunità di suore.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

