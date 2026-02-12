Questa sera alle 21,25 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio conduce il programma con le ultime notizie di politica e attualità. Gli ospiti di oggi discuteranno di temi caldi e di ciò che succede nel paese.

. Questa sera, giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Ospite della puntata il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, con cui si affronteranno i principali temi di politica interna e internazionale, a partire dalle scelte del Governo su diritto d’asilo e sicurezza, con particolare attenzione al nuovo disegno di legge sull’immigrazione introdotto dall’Esecutivo. 🔗 Leggi su Tpi.it

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 febbraio 2026

