Draghi torna a scuotere l’Europa | investimenti comuni o declino

Da linkiesta.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Draghi torna a far parlare di sé in Europa. Al vertice informale dei leader europei al castello di Alden-Biesen, l’ex presidente del Consiglio ha fatto un appello diretto: bisogna investire insieme e muoversi subito per migliorare la competitività. Le sue parole sono arrivate chiare e senza mezzi termini, mettendo in discussione le strategie attuali e chiedendo uno sforzo più deciso da parte di tutti i Paesi.

Mario Draghi è tornato a scuotere i leader europei. Al castello di Alden-Biesen, dove oggi si è tenuto il vertice informale dei leader europei, l’ex presidente del Consiglio e governatore della Banca centrale europea ha lanciato un appello forte e chiaro: servono investimenti comuni e bisogna agire in fretta sulla competitività. L’intervento di Draghi non ha lasciato spazio a dubbi. Davanti ai capi di Stato e di governo riuniti nel Limburgo belga, ha sottolineato come il panorama economico europeo si sia ulteriormente deteriorato nei mesi successivi alla presentazione del suo rapporto. Le soluzioni classiche, ha avvertito, non bastano più. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

draghi torna a scuotere l8217europa investimenti comuni o declino

© Linkiesta.it - Draghi torna a scuotere l’Europa: investimenti comuni o declino

Approfondimenti su Draghi Europa

Investimenti comuni o declino, l’Europa secondo Draghi

Mario Draghi torna a far sentire la sua voce in Europa.

Perché i laureati italiani scappano all’estero: stipendi doppi in Germania e investimenti universitari ultimi in Europa. I numeri del declino

Molti giovani laureati italiani cercano opportunità all’estero, attratti da stipendi più elevati e investimenti universitari inferiori rispetto ad altri paesi europei.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Draghi Europa

Argomenti discussi: Non basta Draghi per scuotere la competitività Ue. Il ritiro in Belgio; Non basta Draghi per scuotere la competitività Ue Il ritiro in Belgio.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.