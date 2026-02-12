Venerdì 13 febbraio, Tommaso Giacomel salirà sul ghiaccio di Milano Cortina per la 10 km Sprint di biathlon. È uno degli atleti più attesi di queste Olimpiadi Invernali, e molti tifosi già seguono con attenzione la sua gara in diretta tv o streaming.

Venerdì 13 febbraio Tommaso Giacomel sarà tra i protagonisti più attesi della 10 km Sprint di biathlon nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi altoatesine, il 25enne trentino va a caccia di un riscatto dopo la delusione della 20 km Individuale dove non ha trovato la prestazione tra precisione al poligono e velocità sugli sci stretti che avrebbe gradito. Sessioni di tiro in piedi che non hanno sorriso particolarmente all’azzurro in questi Giochi e si spera, chiaramente, di invertire il trend in vista della gara sui due poligoni. Un format che dovrebbe adattarsi alle caratteristiche dell’azzurro, molto solido nel fondo e capace di trovare i bersagli con una certa velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Tommaso Giacomel, sprint Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Approfondimenti su Tommaso Giacomel

Per seguire in TV il biathlon Sprint femminile di Ruhpolding 2026 oggi, venerdì 16 gennaio, consultate il palinsesto delle principali emittenti sportive o i servizi di streaming ufficiali.

Per seguire in tv il biathlon Sprint maschile a Ruhpolding del 17 gennaio, consulta i canali sportivi dedicati e le piattaforme streaming ufficiali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Tommaso Giacomel

Argomenti discussi: Dove vedere in tv le Olimpiadi di Milano Cortina: da Rai a Discovery, i canali in chiaro e in abbonamento; Roma-Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere in tv le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: RAI in chiaro, streaming su Discovery, Dazn e HBO. La guida; Milano Cortina: ecco dove vedere i Giochi olimpici in tv.

Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e streaming: oggi in gara Goggia, Brignone, Fontana e LollobrigidaLe Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 saranno trasmesse in chiaro e in diretta tv sui canali Rai (nello specifico Rai 2 e RaiSportHD), in diretta streaming su Rai Play, ma anche su Eurosport 1-2, ... gqitalia.it

Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna, curling maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingDopo la vittoria al debutto sulla Svezia di Niklas Edin, l'Italia tornerà in campo domattina (ore 9.05) per affrontare la Gran Bretagna nella terza ... oasport.it

Tommaso Giacomel molto arrabbiato dopo la sua prestazione nella 20 km individuale di Anterselva - facebook.com facebook

Niente da fare per Tommaso Giacomel: niente medaglia nella 20 km individuale #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com