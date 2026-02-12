Dove vedere in tv Italia-USA di hockey ghiaccio femminile | orario quarti di finale programma Olimpiadi streaming

L’Italia di hockey su ghiaccio femminile si prepara a scendere in pista per i quarti di finale ai Giochi di Milano Cortina. Dopo aver chiuso al terzo posto nel Girone B, le azzurre cercano di conquistare la semifinale contro gli Stati Uniti. La partita si gioca oggi, in orario ancora da confermare, e potrà essere seguita in diretta tv oppure in streaming. La squadra italiana ha superato le avversità e si è guadagnata il passaggio del turno, ora punta tutto sull’ultima sfida per continuare il sogno olimpico.

L’ Italia di hockey su ghiaccio femminile ha chiuso al terzo posto nel Girone B delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le azzurre sono state precedute da Svezia e Germania, ma hanno ottenuto l’ultimo pass a disposizione per i quarti di finale. Le azzurre, dunque, affronteranno la prima classificata del Girone A, ovvero gli Stati Uniti, che hanno chiuso a punteggio pieno, subendo appena una rete nei primi quattro incontri disputati: il match, proibitivo per l’Italia, si giocherà domani, venerdì 13 febbraio, alle ore 21.10. Per il match dei quarti di finale tra Italia e Stati Uniti alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi le atlete italiane dell'hockey ghiaccio femminile scendono in pista per il debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa sera gli occhi sono puntati su Milano, dove l'Italia di hockey su ghiaccio femminile scende in campo contro la Svezia.

