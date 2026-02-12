Dosso a un centesimo dal suo record italiano

Zaynab Dosso conquista a Belgrado la tappa Gold del World Indoor Tour. La sprinter italiana vince i 60 metri in 7’’02, uno dei suoi migliori tempi di sempre, restando molto vicina al record italiano. La sua performance ha sorpreso tutti gli spettatori e le ha dato ancora più fiducia in vista delle prossime gare.

Zaynab Dosso c'è: a Belgrado, nella tappa Gold del World Indoor Tour, la sprinter azzurra stravince la gara dei 60 piani in un eccellente 7''02 a un solo centesimo dal suo record italiano. Questa diventa la seconda prestazione mondiale dell'anno, a 2100 dal 7''00 di Julien Alfred, rappresentante di Santa Lucia. C'è anche un altro 7''02, quello della Jamaicana Tia Clayton, ma si tratta di una prestazione all'aperto, ottenuta in Giamaica con vento a favore di 1,2. E dunque, per ora, Zaynab è la seconda al mondo del 2026. Per lei è il secondo successo consecutivo in due gare, dopo il 7''09 di qualche giorni fa a Ostrava.

