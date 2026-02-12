Dormire a temperature troppo basse o troppo alte può influire sulla qualità del sonno degli anziani. Uno studio recente suggerisce che mantenere la stanza a una temperatura adeguata aiuta a ridurre lo stress notturno, rendendo il riposo più riposante e sicuro.

La temperatura della camera da letto durante la notte potrebbe incidere molto più di quanto si pensi sulla salute degli anziani. Non si tratta solo di comfort, ma di recupero fisico e risposta allo stress. Una nuova ricerca australiana suggerisce che il controllo termico notturno sia un elemento chiave per proteggere il sistema cardiovascolare delle persone over 65. Lo studio, pubblicato su BMC Medicine e condotto dalla Griffith University, si inserisce nel contesto più ampio degli effetti del cambiamento climatico sulla salute. Con l’aumento costante delle temperature notturne in molte aree del mondo, il riposo degli anziani rischia di diventare un fattore critico. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Dormire a questa temperatura abbassa lo stress notturno

Approfondimenti su Temperatura Camera

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

I’m a Urologist – Here’s Why I Tell Every Man Over 50 to Sleep Naked (Doctor Explains)

Ultime notizie su Temperatura Camera

Argomenti discussi: Dormire a questa temperatura riduce lo stress; La guida completa all'Islanda a novembre; Indossare i calzini di notte può facilitare l'addormentamento.

Dormire a questa temperatura riduce lo stressLa temperatura notturna della camera influenza il recupero fisico degli anziani, condizionando la risposta allo stress. Uno studio australiano evidenzia l'importanza del controllo termico per il ripos ... tomshw.it

Questa è la temperatura perfetta per dormire se vuoi ridurre drasticamente il rischio di infarto secondo questo studioDormire male e poco, ossia meno di sette ore ogni notte è legato a un maggior rischio di obesità, diabete, ipertensione, malattie cardiache, ictus e frequenti disturbi mentali. Il problema è ... greenme.it

Dormire bene non è solo questione di materasso… anche la temperatura della camera conta! Sapevi che la qualità del sonno dipende molto dall’ambiente in cui dormi Per un sonno davvero rigenerante, la camera dovrebbe restare tra i 16 e i 19 gradi. Tropp - facebook.com facebook