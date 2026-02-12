Doppio sciopero dei trasporti coincide con le Olimpiadi | il Garante e Salvini chiedono di spostarlo

Due scioperi dei trasporti aerei sono in programma a febbraio e marzo, proprio mentre si svolgono le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina. Il Garante dei trasporti e Matteo Salvini chiedono di spostarli, per evitare disagi ai cittadini e ai visitatori. Le richieste sono arrivate dopo aver constatato che le date si sovrappongono alle competizioni sportive di rilievo internazionale. Ora si attende una decisione ufficiale per garantire che le prossime giornate di sport si svolgano senza problemi di mobilità.

Due scioperi del trasporto aereo: uno in programma per il 16 febbraio, l'altro per il 7 marzo. Ora potrebbero essere spostati perché coincidono con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina. La richiesta arriva dalla commissione di Garanzia sugli scioperi, che ha segnalato al ministro.

