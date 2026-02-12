Dopo pandemia alluvioni e tragedie sul lavoro la Regione vara i team di Psicologia dell’emergenza | interventi immediati

Dopo anni di crisi e catastrofi, la Regione ha deciso di mettere in campo i team di Psicologia dell’emergenza. L’obiettivo è intervenire subito in situazioni di shock e traumi, come quelli causati dalla pandemia, dalle alluvioni e dall’arrivo di migliaia di profughi ucraini. Si tratta di un passo concreto per aiutare le persone a superare momenti difficili e ridurre gli effetti psicologici di eventi così pesanti.

"Uno strumento innovativo che mette al centro le persone e le comunità, aiutandoci nelle prossime crisi che dovessimo affrontare" La pandemia, l'accoglienza di migliaia di profughi ucraini in fuga dalla guerra, le alluvioni e le pesantissime ondate di maltempo degli ultimi tre anni. O ancora l'esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi, nel Bolognese, che costò la vita a sette lavoratori, fino alla strage di capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. È dalle drammatiche esperienze maturate sul campo nel recente passato che la Regione Emilia-Romagna ha messo a punto le nuove linee di indirizzo per l'organizzazione dell'intervento psicologico nei contesti di urgenza ed emergenza.

