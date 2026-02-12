Dopo la tragedia di Crans Montana raffica di controlli nei locali | le prime verifiche partiranno a Latina

Dopo la tragedia di Crans Montana della notte di Capodanno, il governo italiano ha deciso di intensificare i controlli nei locali pubblici. Le prime verifiche partiranno a Latina, dove agenti e ispettori cominceranno a controllare bar, discoteche e locali notturni per garantire maggiore sicurezza. La stretta arriva in seguito alla tragedia che ha sconvolto la Svizzera e ora si traduce in un giro di perquisizioni e controlli più serrati in tutto il paese.

Su disposizione del ministero è stata pianificata anche sul territorio pontino un'azione di monitoraggio dei locali che organizzano eventi e serate danzanti. Tavolo tecnico in questura. Ecco la programmazione dei controlli Dopo la tragedia di Crans Montana della notte di Capodanno, è arrivata anche in Italia una stretta sui locali pubblici e di intrattenimento disposta dal ministero dell'Interno. La direttiva non risparmia la provincia di Latina, dove già nei giorni scorsi si è tenuto un vertice in prefettura, che ha riunito Comuni e forze dell'ordine, proprio con l'obiettivo di pianificare strategie di controllo per contrastare ogni forma di abusivismo, verificare il rispetto delle normative e prevenire fenomeni di sovraffollamento.🔗 Leggi su Latinatoday.it

A seguito della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in cui hanno perso la vita 40 persone, il prefetto Michele di Bari ha disposto controlli antincendio nei locali di Napoli e provincia.

Dopo la tragedia di Crans-Montana del Capodanno 2026, l’attenzione sulla sicurezza antincendio nei locali svizzeri è aumentata.

