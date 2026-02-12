Dopo i telefoni Google ora Amazon sconta anche i Pixel Buds 2a | meno di 100€!
Amazon abbassa il prezzo dei Pixel Buds 2a, portandoli sotto i 100 euro. Ora gli utenti possono acquistare gli auricolari wireless a 96 euro, grazie a un coupon disponibile sul sito. La promozione mette in discussione i prezzi di mercato e offre un’occasione interessante per chi cerca auricolari di qualità a buon prezzo.
Google Pixel Buds 2a sotto i 100 euro: Amazon lancia una sfida al mercato audio. Amazon ha lanciato una promozione sui Google Pixel Buds 2a, portando il prezzo degli auricolari wireless a 96 euro, grazie a un coupon applicabile. L’offerta, attiva dall’11 febbraio 2026, rappresenta un’opportunità per i consumatori di accedere a un prodotto di alta qualità a un prezzo competitivo, in un mercato sempre più affollato e dinamico. La mossa di Amazon si inserisce in una più ampia strategia di sconti sui prodotti Google, in particolare sugli smartphone della serie Pixel. Una strategia aggressiva sui prezzi.🔗 Leggi su Ameve.eu
