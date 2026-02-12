Dopo i lavori di ristrutturazione riapre i battenti l' ufficio postale di Pievesestina di Cesena

Dopo alcuni mesi di lavori di ristrutturazione, l’ufficio postale di Pievesestina riapre ufficialmente domani, 13 febbraio. Poste Italiane conferma che l’edificio è stato rinnovato e ora torna disponibile per i cittadini, che potranno di nuovo usufruire dei servizi postali. La riapertura è stata accolta con sollievo da chi utilizza regolarmente l’ufficio, che in passato aveva subito chiusure temporanee per lavori di sistemazione.

Poste Italiane comunica che da domani 13 febbraio riapre dopo i lavori infrastrutturali l’ufficio postale di Pievesestina. La sede ristrutturata di via Dismano sarà quindi nuovamente disponibile, per tutti i servizi postali e finanziari, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. CesenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Torna in Romagna e riapre la storica osteria del suo paese: "Dai cappelletti alla paranza, così innoviamo la tradizione" Non si avevano notizie di un anziano uscito in bicicletta, ore di grande apprensione. Poi il lieto di fine🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Pievesestina Cesena Lavori fino al 26 gennaio all’ufficio postale di Pievesestina: per i clienti 'trasloco' a Diegaro A partire da venerdì 2 gennaio, l’ufficio postale di Pievesestina sarà interessato da lavori infrastrutturali fino al 26 gennaio. Lavori ultimati: l'ufficio postale di San Pietro Vernotico riaprirà i battenti Dopo tre mesi di chiusura e disagi, l’ufficio postale di San Pietro Vernotico riapre domani. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pievesestina Cesena Argomenti discussi: Dichiarazione Ottavio Zacco – Rigenerazione urbana nel Centro Storico: Dopo 20 anni al via i lavori di riqualificazione in via degli Spersi e aree connesse; Inaugurato il rinnovato supermercato: tutte le novità dopo i lavori di ristrutturazione; Sito Istituzionale | Municipio II: al via i lavori per nuovi appartamenti destinati al Dopo di noi; Progetto Dopo di noi, al via i lavori nella palazzina di via Nomentana: ospiterà 12 persone fragili. Dopo i lavori di ammodernamento riapre l'ufficio postale di CaccamoLa sede rientra nel progetto Polis e potrà fornire servizi della pubblica amministrazione in modo più semplice ai cittadini ... palermotoday.it Lavori a scuola dopo 5 anni di chiusuraMOTTA BALUFFI - A quasi cinque anni dalla chiusura, avvenuta nel settembre 2021, sono iniziati i lavori alla scuola dell’infanzia di Motta Baluffi. Un intervento importante e decisivo che mira a riapr ... laprovinciacr.it Via libera dopo i lavori di ristrutturazione facebook #SS19 “Delle Calabrie”: durante i lavori dopo una frana, le squadre #Anas hanno salvato Giorgio, un cane rimasto bloccato. Intervento con i #VigilidelFuoco, cane riconsegnato alla proprietaria Lavori subito ripresi x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.