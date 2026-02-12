Dopo i lavori di ristrutturazione riapre i battenti l' ufficio postale di Pievesestina di Cesena

Dopo mesi di lavori di ristrutturazione, l’ufficio postale di Pievesestina di Cesena riapre domani, 13 febbraio, con una facciata completamente rifatta e nuovi servizi digitali per i clienti. Poste Italiane ha deciso di intervenire per migliorare gli spazi e garantire un servizio più efficiente, dopo aver riscontrato crescenti richieste di assistenza da parte degli utenti. La ristrutturazione ha coinvolto anche l’installazione di pannelli informativi touch screen e di una nuova area di attesa più spaziosa.

Poste Italiane comunica che da domani 13 febbraio riapre dopo i lavori infrastrutturali l'ufficio postale di Pievesestina. La sede ristrutturata di via Dismano sarà quindi nuovamente disponibile, per tutti i servizi postali e finanziari, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.