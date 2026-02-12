Dopo 30 anni a Paglieta torna il Processo a Carnevale del Maestro Vocino | il programma della festa

L’amministrazione comunale di Paglieta annuncia il ripristino di una delle tradizioni più significative del patrimonio culturale locale. Sabato 14 febbraio, dopo un’assenza durata trent'anni, tornerà in scena il tradizionale "Processo a Carnevale", opera storica redatta dal compianto Maestro Antonio Vocino.?La notizia principale della manifestazione risiede nel recupero di questa memoria storica, un tempo pilastro delle festività cittadine e oggi riportata alla luce grazie al coordinamento dell’assessore alle Manifestazioni, Domenico Di Florio, e alla collaborazione della Pro Loco Paglieta Aps.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Carnevale 2026 Sabato 14 dalle ore 15:00 intrattenimento per bambini e dalle 16:30 PROCESSO A CARNEVALE (scritto dal maestro Antonio Vocino e conservato dal Cav. Giustino De Ritis). Piazza Roma Stand con Dolci Tradizionali (CICERCHI facebook