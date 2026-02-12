Una donna è stata trovata morta nel bosco vicino alla Palazzina di Caccia a Stupinigi. Il corpo è stato scoperto dopo che il figlio ha indicato il luogo della sepoltura. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che stanno indagando sul caso.

Tragico epilogo a Stupinigi, frazione del Comune di Nichelino, in provincia di Torino. Nella serata di mercoledì 11 febbraio, vigili del fuoco e carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna scomparsa da oltre un mese. Il cadavere era stato sepolto nel bosco di Stupinigi, in un'area non distante dalla Palazzina di Caccia. A indirizzare gli investigatori verso il punto esatto sarebbe stato il figlio dell'anziana, le cui dichiarazioni si sono rivelate decisive per il ritrovamento. Le versioni contrastanti e la confessione.

© Dayitalianews.com - Donna trovata morta a Stupinigi dopo che il figlio indica il luogo della sepoltura

Una donna di 63 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Maiolati Spontini.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

