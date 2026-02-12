Don Matteo 15 | le anticipazioni trama e cast della sesta puntata

Questa sera su Rai 1 va in onda la sesta puntata di Don Matteo 15. Raoul Bova e Nino Frassica tornano nei ruoli di Matteo e Cecchini per una nuova serata di suspence e humor. La fiction, molto amata dal pubblico, continua a tenere incollati gli spettatori con trame che si intrecciano tra mistero e momenti di leggerezza. La puntata promette colpi di scena e risposte a vecchi enigmi.

, 12 febbraio. Questa sera, giovedì 12 febbraio 2026, su Rai 1 va in onda in prima visione la sesta puntata di Don Matteo 15, la nuova stagione della popolare fiction con Raoul Bova e Nino Frassica. Non mancheranno le novità nel cast e le guest star. In tutto sono previste 10 prime serate. Vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di oggi. Anticipazioni e trama. Il giallo di puntata porta Cecchini a scoprire che Elisa frequenta una maga per cercare una soluzione ai loro problemi di coppia. Sembra che la moglie si senta trascurata, tanto che il loro matrimonio è in crisi e lui nemmeno se n'era accorto! E così il nostro Maresciallo prova a rimediare a modo suo. Don Matteo 15, Cecchini scaricato dalla moglie e Diego non si fida più di Giulia: cosa vedremo staseraNella sesta puntata di Don Matteo 15, in onda il 12 febbraio 2026 su Rai 1, sentimenti in crisi e percorsi di vita da ripensare mettono alla prova i protagonisti. Don Matteo 15, stasera in tv la sesta puntata: le anticipazioniNel corso dell'indagine di questa sera, Don Massimo si chiederà: quanto siamo disposti a credere in ciò che non comprendiamo, pur di trovare risposte ai nostri problemi? Don Matteo 15, stasera l'episodio 6 su Rai 1. Lo seguirete Diego e Giulia sono in crisi, il matrimonio sognato fin dall'inizio si allontana sempre di più. Avrà una svolta questa coppia Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini sono bellissimi Qualcuno se ne intende anche di tarocchi Questa settimana le stelle e le carte parleranno più del dovuto... ma non saranno le uniche: il Mago Artax avrà un bel da fare! Buona lettura e occhio agli spoiler, in attesa della nuova puntata di #DonMatteo15!

