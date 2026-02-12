Domenica a Montevarchi il Pinocchio in Maschera

Domenica si svolge a Montevarchi la 37ª edizione del concorso “Pinocchio in Maschera”. Al Chiostro di Cennano, molti bambini e famiglie si preparano a partecipare, con maschere e travestimenti. L’evento, che si tiene ogni anno, è ormai un appuntamento fisso per la comunità. La giornata inizia alle 15 e promette divertimento e colore per grandi e piccini.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – "Pinocchio in Maschera", domenica al Chiostro di Cennano la 37ª edizione del concorso Domenica 15 febbraio, alle ore 15.30, il Chiostro di Cennano ospiterà la 37ª edizione del concorso "Pinocchio in Maschera", tradizionale appuntamento dedicato al Carnevale e tra i più attesi da bambini e famiglie. L'iniziativa, organizzata dalla Società Cooperativa Pestello, torna anche quest'anno nel centro storico dopo il grande successo registrato nell'edizione precedente, confermandosi un momento di festa e partecipazione molto amato dalla comunità. Il programma prevede la sfilata delle mascherine e la premiazione delle più belle: in particolare, le prime tre classificate riceveranno un premio speciale.

