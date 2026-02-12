Dodici agenti a processo per le violenze nella questura scaligera

Sono stati rinviati a giudizio dodici agenti di polizia coinvolti nelle presunte violenze avvenute nella questura di Verona. I loro processi partiranno nei prossimi mesi, dopo che il giudice ha deciso di lasciare che si svolgano davanti ai tribunali. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica e portato molte domande sulla gestione degli agenti in servizio.

L'udienza preliminare per i fatti di Lungadige Galtarossa si è chiusa con dodici rinvii a giudizio e tre condanne in rito abbreviato Sono arrivati ieri, 11 febbraio, i verdetti dell'udienza preliminare sui presunti abusi avvenuti all'interno della questura di Verona. Come riportato su L'Arena e sul Corriere di Verona, la giudice Arianna Busato ha stabilito il rinvio a giudizio per dodici poliziotti, che si aggiungono ai nomi di Alessandro Migliore e Loris Colpini, già sotto processo per le posizioni ritenute più critiche. Per i nuovi imputati, il dibattimento inizierà l'anno prossimo alla giudice Alessia Silvi.

