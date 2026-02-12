divieto di vendita ai residenti di teramo per la partita brindisi roseto

Questa domenica alle 18:00 al PalaPentassuglia di Brindisi si gioca una partita importante tra Valtur Brindisi e Liofilchem Roseto. Per evitare problemi, le autorità hanno deciso di vietare la vendita dei biglietti ai residenti di Teramo. La misura mira a prevenire eventuali tensioni e garantire la sicurezza di tutti i tifosi presenti.

Il match di Serie A2 tra Valtur Brindisi e Liofilchem Roseto, in programma domenica alle 18:00 al PalaPentassuglia, è accompagnato da una misura mirata a garantire l’ordine pubblico. Per questa occasione, è stato emanato un provvedimento che vieta la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Teramo. La disposizione è stata notificata in data odierna ed èfinalizzata a prevenire rischi legati all’afflusso di pubblico, tutelando la sicurezza dell’evento senza estendere l’intervento ad altre categorie di spettatori. L’incontro, che mette a confronto due formazioni della massima lega nazionale, si svolgerà presso il PalaPentassuglia di Brindisi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

A Lecce, la vendita dei biglietti per la prossima partita sarà vietata ai residenti della BAT, in conformità alle norme di sicurezza.

In occasione della partita Fiorentina-Como di domenica 27 gennaio allo stadio Franchi, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha disposto il divieto di vendita di alcolici e il divieto di possesso di spray urticante.

