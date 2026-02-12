Ditonellapiaga annuncia due live nei club per l’autunno 2026

Ditonellapiaga annuncia che tornerà a esibirsi dal vivo con due concerti nei club in autunno 2026. I biglietti sono già in vendita. A pochi giorni dall’annuncio di Miss Italia e con il nuovo album in uscita il 10 aprile, la cantante svela le date dei suoi prossimi live, prodotti da Magellano Concerti. La notizia circola già tra i fan, che aspettano di vederla sul palco.

Ditonellapiaga svela il suo ritorno dal vivo con due speciali live nei club, i biglietti. A pochi giorni dall’annuncio di Miss Italia, il nuovo album fuori il 10 aprile, Ditonellapiaga svela il suo ritorno on stage con due speciali live nei club prodotti da Magellano Concerti in programma per l’autunno 2026. Il prossimo 27 novembre la cantautrice tornerà ad esibirsi nella “sua” capitale conquistando l’Atlantico di Roma, mentre il 30 novembre incanterà il pubblico del Fabrique di Milano con le sue performance magnetiche e carismatiche. Su sonorità elettroniche e sfumature pop-dance, la cantautrice esplora le crepe dello star system, punzecchia i suoi miti e le sue maschere, trasformando le contraddizioni di questo mondo in una parodia lucida, ironica e intelligente. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

