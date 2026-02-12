La discussione sulla legge per l’Ucraina divide l’Aula di Montecitorio. Dopo che il decreto passa con 207 voti, alcuni deputati del partito Vannacci sostengono il governo, ma subito dopo si dissociano, creando tensioni politiche. La questione riguarda la sicurezza europea e mette in discussione la credibilità dell’Italia all’estero. La situazione resta complessa e ancora da definire, mentre la maggioranza cerca di mantenere compattezza.

Prima la fiducia, poi il distinguo. Il decreto Ucraina passa con 207 voti, ma nell’Aula di Montecitorio va in scena il gioco delle parti: i vannacciani sostengono il governo e subito dopo si smarcano sul provvedimento, aprendo una crepa politica su un dossier che tocca la sicurezza europea e la credibilità internazionale dell’Italia. È in questo clima che sulle colonne di Formiche.net interviene Federica Onori, deputata di Azione, che rivendica una linea senza ambiguità a sostegno di Kyiv e punta il dito contro tentazioni opportunistiche e ambivalenze trasversali. Perché, avverte, sull’Ucraina non sono ammessi equilibrismi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Distinguo e divisioni su Kyiv sono dannosi per l'Italia. Onori (Azione) spiega perché

L’alleanza tra Forza Italia e Azione rappresenta un tentativo di rafforzare il centro e contrastare gli estremismi politici.

