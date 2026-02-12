Disagi a Milano treno guasto alla stazione Centrale | previsti ritardi fino a 100 minuti
Questa mattina, un treno si è bloccato alla stazione Centrale di Milano, causando disagi per molti pendolari. La circolazione ferroviaria sulle tratte verso Genova, Bologna e Venezia ha subito forti rallentamenti, con ritardi che possono arrivare fino a 100 minuti. La circolazione resta sotto stretta osservazione, e le autorità lavorano per risolvere il problema nel minor tempo possibile.
Problemi tecnici a un treno bloccano la circolazione nel milanese. Coinvolte le tratte verso Genova, Bologna e Venezia Mattinata complicata per i pendolari e i viaggiatori in transito dalla Stazione Centrale di Milano, dove un guasto tecnico ha causato forti rallentamenti alla circolazione ferroviaria. L’inconveniente, segnalato nelle prime ore della giornata, ha avuto ripercussioni su uno dei principali snodi ferroviari italiani, coinvolgendo diverse direzioni, in particolare quelle verso Genova, Bologna e Venezia. Secondo quanto comunicato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), il convoglio fermo ha determinato una significativa congestione del traffico ferroviario, generando ritardi e disagi a catena. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
