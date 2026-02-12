Questa mattina, un treno si è bloccato alla stazione Centrale di Milano, causando disagi per molti pendolari. La circolazione ferroviaria sulle tratte verso Genova, Bologna e Venezia ha subito forti rallentamenti, con ritardi che possono arrivare fino a 100 minuti. La circolazione resta sotto stretta osservazione, e le autorità lavorano per risolvere il problema nel minor tempo possibile.

Problemi tecnici a un treno bloccano la circolazione nel milanese. Coinvolte le tratte verso Genova, Bologna e Venezia Mattinata complicata per i pendolari e i viaggiatori in transito dalla Stazione Centrale di Milano, dove un guasto tecnico ha causato forti rallentamenti alla circolazione ferroviaria. L’inconveniente, segnalato nelle prime ore della giornata, ha avuto ripercussioni su uno dei principali snodi ferroviari italiani, coinvolgendo diverse direzioni, in particolare quelle verso Genova, Bologna e Venezia. Secondo quanto comunicato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), il convoglio fermo ha determinato una significativa congestione del traffico ferroviario, generando ritardi e disagi a catena. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Disagi a Milano, treno guasto alla stazione Centrale: previsti ritardi fino a 100 minuti

Approfondimenti su Milano Stazione Centrale

Un guasto a un treno a Milano Centrale ha bloccato tutta la circolazione ferroviaria.

Questa mattina, un guasto a un treno vicino alla stazione Centrale di Milano ha provocato pesanti ritardi sui treni diretti a Genova, Bologna e Venezia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Stazione Centrale

Argomenti discussi: Guasto manda in tilt la circolazione dei treni a Milano: ritardi di 100 minuti; Treni, forti ritardi sulla linea Milano-Venezia; Caos treni tra Milano e Lecco: mattinata da incubo per i pendolari; Incendio a ridosso dei binari, disagi sulla linea adriatica: ritardi e cancellazioni nei treni da e per Bari.

Disagi per i treni a Milano, ritardi fino a 100 minutiRallentamenti e limitazioni sulle linee ferroviarie milanesi: problemi tecnici causano ritardi sulle tratte principali. tio.ch

Milano, guasto a un treno in Stazione Centrale: ritardi fino a 100 minuti sulle linee per Genova, Bologna e VeneziaL'annuncio di Rfi: i disagi provocati da un problema a un convoglio. Dopo le 9 la situazione è iniziata a migliorare ... msn.com

Ancora disagi, sull’Autostrada A7 Genova - Milano a causa dei cantieri infiniti Protestano automobilisti e trasportatori - facebook.com facebook