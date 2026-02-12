Dirigente scolastica minacciata da genitori per una questione di riorganizzazione oraria

La dirigente scolastica dell’Istituto “Giulio Cesare” di Bari, Rosangela Colucci, ha ricevuto minacce e ha subito tentativi di aggressione davanti alla scuola. La situazione si è surriscaldata dopo una discussione sulla riorganizzazione degli orari. L’Associazione dei dirigenti scolastici e il Dipartimento Istruzione di Forza Italia si sono schierati dalla sua parte, condannando le minacce e chiedendo maggiore sicurezza per i dirigenti scolastici.

