Dirigente scolastica minacciata da genitori per una questione di riorganizzazione oraria
La dirigente scolastica dell’Istituto “Giulio Cesare” di Bari, Rosangela Colucci, ha ricevuto minacce e ha subito tentativi di aggressione davanti alla scuola. La situazione si è surriscaldata dopo una discussione sulla riorganizzazione degli orari. L’Associazione dei dirigenti scolastici e il Dipartimento Istruzione di Forza Italia si sono schierati dalla sua parte, condannando le minacce e chiedendo maggiore sicurezza per i dirigenti scolastici.
L’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (Anp) e il Dipartimento Istruzione di Forza Italia esprimono solidarietà alla dirigente scolastica dell’Istituto superiore “Giulio Cesare” di Bari, Rosangela Colucci, dopo le minacce e i tentativi di aggressione avvenuti nei giorni scorsi davanti all’istituto. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
