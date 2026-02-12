Direttore contratto con Pirelli tiene in vita l’autodromo di Pergusa per 5 anni

L’autodromo di Pergusa si salva per altri cinque anni grazie a un contratto con Pirelli. La firma garantisce la continuità delle attività sportive e delle gare nel circuito siciliano, che altrimenti rischiava di chiudere. La decisione arriva dopo settimane di tensione tra la gestione dell’impianto e le autorità locali, che ora sperano in una ripresa stabile e duratura.

Pergusa, l’autodromo blindato dalla Pirelli fino al 2030: una partita tra pista e politica in Sicilia. L’autodromo di Pergusa, gioiello motoristico dell’entroterra siciliano, è salvo fino al 2030 grazie a un accordo ventennale con la Pirelli. La conferma arriva dalla Direttrice del Consorzio ente autodromo, Viviana Fonte, in un momento di profonda incertezza per la struttura e per i suoi tredici dipendenti. La vicenda si inserisce in un contesto di delicate dinamiche politiche locali e di una complessa gestione finanziaria. Un accordo storico per la sopravvivenza dell’autodromo. L’accordo tra il Consorzio ente autodromo e la Pirelli, siglato nel 2010, rappresenta una svolta cruciale nella storia del circuito.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

