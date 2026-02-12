Supermassive Games svela finalmente la data di uscita di Directive 8020. Il gioco arriverà il 12 maggio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC attraverso Steam. La casa di sviluppo ha anche pubblicato un nuovo trailer che mostra alcune sequenze di gameplay e ambientazioni futuristiche. I fan dell’horror e delle avventure narrative possono già segnare questa data in calendario.

Supermassive Games ha annunciato che la sua avventura narrativa survival horror fantascientifica, Directive 8020, verrà lanciata il 12 maggio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC (Steam). Il gioco sarà disponibile sia in formato fisico che digitale, con i preordini già attivi su PlayStation 5 e Xbox Series XS. Su PC (Steam) sarà disponibile solo in formato digitale, con i preordini digitali su Steam in arrivo a breve. I preordini includono un upgrade gratuito alla Deluxe Edition (fino a esaurimento scorte). Per celebrare l’annuncio, i fan possono guardare il nuovissimo trailer di “Comply” qui sotto: Ogni scelta ha una conseguenza Il trailer di “Comply” esplora il processo decisionale alimentato dalla paranoia di Directive 8020, in cui la fiducia è fragile e ogni scelta può essere mortale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Directive 8020, Supermassive Games annuncia la data di uscita con un nuovo trailer

Da maggio 2026, i fan dell’horror nello spazio avranno un nuovo motivo di paura.

