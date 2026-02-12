Din Don Down – Alla ricerca di DIo | Paolo Ruffini in scena alle Muse

Paolo Ruffini sale sul palco delle Muse con uno spettacolo tutto nuovo. Lo chiamano “Din Don Down – Alla ricerca di (D)Io”, un happening comico che rompe le regole. Nessuna trama predefinita, solo risate, disobbedienza e momenti di tenerezza. Ruffini vuole sorprendere il pubblico, spingendolo a riflettere su cosa sia davvero normale. Lo spettacolo combina divertimento e sensibilità, portando in scena un modo diverso di vedere le cose. La scena si riempie di energia e imprevedibilità, con il comico che si mette in gioco

Un inedito happening comico, senza regole, che sovverte il senso più profondo di ciò che ci ostiniamo a definire ‘normale, con l’obiettivo di sorprendere e incantare attraverso il giusto mix tra divertimento, disobbedienza e tenerezza. Ecco in sintesi ‘Din Don Down – Alla ricerca di (D)Io’, che stasera (ore 20.30) al Teatro delle Muse di Ancona vedrà protagonisti Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius. Lo spettacolo è uno degli appuntamenti fuori abbonamento della stagione di Marche Teatro. Ruffini e compagni bissano il successo di ‘Up&Down’, il varietà irriverente che, dal suo debutto nel 2018, ha incantato il pubblico di tutta Italia, rivelandosi un vero e proprio fenomeno che ha conquistato anno dopo anno un suo spazio nell’immaginario collettivo, con oltre 200 repliche in tutta Italia e più di 120mila biglietti venduti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Din Don Down - Alla ricerca di (D)io, lo spettacolo di Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius, sarà in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna il 13 e 14 gennaio.

