Dimensionamento scolastico il presidente della Provincia | Decisione calata dall’alto conseguenza dei tagli imposti dal Governo

“Il dimensionamento scolastico è stato imposto dal Governo. A seguito del commissariamento della Regione Emilia-Romagna, da parte del Consiglio dei ministri, non c’è stato alcun margine di trattativa sul tema. Come Provincia e, in generale come territorio Parmense, non abbiamo potuto far altro che prendere atto di quanto è stato deciso, una scelta alla quale ci siamo sempre opposti insieme alla Regione”. Al centro del confronto il dimensionamento scolastico che ha portato alla soppressione della direzione didattica di via Fratelli Bandiera a Parma e all’accorpamento tra gli istituti comprensivi di Torrile e Sissa Trecasali nella Bassa.🔗 Leggi su Parmatoday.it

