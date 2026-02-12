digital creator e influencer ecco le 25mila imprese che vivono e guadagnano con i social

Le imprese che lavorano sui social sono ormai più di 25mila in Italia. La maggior parte, il 93%, sono micro e piccole aziende. Nonostante tutto, stanno crescendo e diventano sempre più strutturate. La pandemia ha accelerato questa tendenza e oggi queste imprese continuano a espandersi, trovando nuovi modi per guadagnare online.

YouTuber, tiktoker, influencer e video maker. Non sono per niente affatto un hobby ma nuove attività economiche. Per l’esattezza 25mila in tutta Italia, che hanno trasformato competenze digitali e creatività in realtà produttive strutturate. A metterlo in evidenza è la ricerca condotta da InfoCamere in collaborazione con l’Università di Padova, da cui, tra l’altro, emerge una distribuzione senza troppi strappi tra le diverse aree geografiche del Paese: il Nord Ovest raccoglie il 30,2% delle imprese (7.681), il Centro il 26,9% (6.834), il Mezzogiorno e le Isole il 27,9% (7.103) e il Nord Est il 15,0% (3. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

In Italia, più di 25 mila aziende si sono specializzate nella creazione di contenuti digitali.

Nel 2025, il settore della sanità e dell’intrattenimento digitale, in particolare i contenuti video, si conferma tra i più remunerativi.

