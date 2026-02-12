Digital creator e influencer ecco le 25mila imprese che vivono e guadagnano con i social
Le imprese che lavorano sui social sono ormai più di 25mila in Italia. La maggior parte, il 93%, sono micro e piccole aziende. Nonostante tutto, stanno crescendo e diventano sempre più strutturate. La pandemia ha accelerato questa tendenza e oggi queste imprese continuano a espandersi, trovando nuovi modi per guadagnare online.
YouTuber, tiktoker, influencer e video maker. Non sono per niente affatto un hobby ma nuove attività economiche. Per l’esattezza 25mila in tutta Italia, che hanno trasformato competenze digitali e creatività in realtà produttive strutturate. A metterlo in evidenza è la ricerca condotta da InfoCamere in collaborazione con l’Università di Padova, da cui, tra l’altro, emerge una distribuzione senza troppi strappi tra le diverse aree geografiche del Paese: il Nord Ovest raccoglie il 30,2% delle imprese (7.681), il Centro il 26,9% (6.834), il Mezzogiorno e le Isole il 27,9% (7.103) e il Nord Est il 15,0% (3. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Approfondimenti su Digital creator
Professione ‘influencer', 25mila aziende danno spazio ai Digital content creator
In Italia, più di 25 mila aziende si sono specializzate nella creazione di contenuti digitali.
Dai medici ai content creator: ecco le professioni che guadagnano di più e i settori in crescita
Nel 2025, il settore della sanità e dell’intrattenimento digitale, in particolare i contenuti video, si conferma tra i più remunerativi.
Ultime notizie su Digital creator
Argomenti discussi: Professione ‘influencer’, 25mila aziende danno spazio ai Digital content creator; Digital creator e influencer, ecco le 25mila imprese che vivono e guadagnano con i social; Influencer: sono oltre 25 mila in Italia le imprese Digital Content Creator; Ecco come i digital content creator trasformano l’industria italiana. Report InfoCamere.
Digital creator e influencer, ecco le 25mila imprese che vivono e guadagnano con i socialIl 93% è costituito da micro e piccole imprese ma le aziende si stanno sempre più strutturando. Crescita senza sosta dopo gli anni della pandemia. Milano è l’hub digitale nazionale con oltre 3.800 rea ... ilsole24ore.com
Dalla creatività all’impresa: boom dei digital content creator, 25mila aziende in ItaliaAziende triplicate (+185%) negli ultimi 10 anni. Milano hub nazionale con 3800 realtà, ma il Sud tiene il passo del Nord. Lo studio di InfoCamere e Università di Padova ... engage.it
Professione influencer: i digital content creator hanno creato 25 mila imprese x.com
foto diventata virale " L' alligatore in un canale di Capaccio Paestum" Sta girando da oggi questa foto che molto probabilmente è fatta con IA. Divertente leggere i commenti degli sprovveduti.... Gravissimo che testate di "giornalai", pseudo digital creator e - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.