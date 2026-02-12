Diga di Vetto il consigliere Burani di Avs risponde a Fratelli d' Italia | Chi è ideologico davvero?

Il consigliere regionale Paolo Burani di Alleanza Verdi Sinistra risponde a Fratelli d’Italia sulla diga di Vetto. Burani critica l’atteggiamento ideologico del partito e difende le scelte fatte, sottolineando che non si tratta di un problema di colore politico ma di rispetto per l’ambiente e la sicurezza. La polemica si accende mentre si discute il futuro dell’opera, con le parti che si scambiano accuse e posizioni opposte.

"La sicurezza idrica non si costruisce ignorando 66 movimenti franosi nell’ipotesi “Chiusa a Vetto”, né facendo finta che oltre 200 osservazioni tecniche siano rumore di fondo" Il consigliere regionale Paolo Burani di Alleanza Verdi Sinistra risponde a Fratelli d'Italia sulla diga di Vetto. "Fratelli d’Italia sta disconoscendo un percorso partecipato e pubblico, previsto dalla legge - sottolinea il consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra Paolo Burani - che ha raccolto oltre 200 osservazioni tecniche da associazioni, enti, comuni, geologi e soggetti istituzionali, compresi enti partecipati della Regione.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Vetto Diga

Il Commissario Orlandini ha annunciato una conferenza dedicata ai sindaci, in seguito al secondo incontro del Dibattito Pubblico a Sorbolo Mezzani.

Il comitato pro-diga di Vetto smentisce le accuse dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna.

Ultime notizie su Vetto Diga

