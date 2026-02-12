Dietrofront del comune su moto e motorini inquinanti | scatta ancora una proroga

Il Comune di Milano ha deciso di prorogare la circolazione di moto e motorini considerati inquinanti. La misura, che doveva scadere a breve, sarà valida ancora per l’autunno prossimo. La decisione sorprende, visto che finora si era parlato di restrizioni più severe per ridurre le emissioni. Ora, chi possiede uno scooter vecchio potrà continuare a usarlo senza problemi almeno fino a novembre. La città sembra preferire una soluzione temporanea, anche se la lotta all’inquinamento rimane una priorità.

Lo ha deciso il comune di Milano nella giornata di giovedì 12 febbraio. Non solo, palazzo Marino ha fatto un passo indietro anche sulla Ztl di Isola Moto e motorini "inquinanti" potranno continuare a circolare per le strade di Milano anche il prossimo autunno. Palazzo Marino ha infatti prorogato al 1° ottobre 2027 il divieto di accesso e circolazione in Area B e Area C per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 2 e 3, diesel Euro 2 e 3 e benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2. Una mossa, arrivata nella giornata di giovedì 12 febbraio, che quasi certamente farà saltare anche il referendum proposto dalle forze di centrodestra.

Il referendum su moto e motorini a Milano mira a risolvere le controversie legate alla circolazione e all’inquinamento.

