Maria ha lasciato la canonica senza avvisare nessuno. Elisa, la futura sposa di Giona, si trova in stato di fermento, mentre Natalina si preoccupa per la scomparsa improvvisa. Giona, invece, è dispiaciuto di non averla salutata prima che se ne andasse. La vicenda ha lasciato tutti in agitazione, mentre si cercano spiegazioni.

M aria ha lasciato la canonica. È sparita. Natalina è preoccupata, mentre Giona è dispiaciuto per non averla salutata. Nella puntata di stasera di Don Matteo 15 (alle 21.30 su Rai 1 ) tutti sperano che la ragazza torni sui suoi passi. Intanto Don Massimo, Cecchini e Diego indagano su una sensitiva che entra in coma dopo essere stata aggredita. Qualcuno si voleva vendicare della maga perché lucrava sul dolore dei clienti? “Don Matteo 15”: la clip della nuova stagione X Leggi anche › Ingresso a sorpresa a “Don Matteo 15”: spunta Suor Costanza di “Che Dio ci aiuti” In questa sesto episodio le bugie bianche si sprecano e la gelosia pervade Cecchini e Giulia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Diego mette alla prova la futura moglie; Elisa il suo Maresciallo

