Diego Dalla Palma | biografia del profeta del make up made in Italy

Diego Dalla Palma, nato nel 1950 a Enego, in provincia di Vicenza, ha iniziato la sua carriera partendo da un’infanzia difficile. Oggi è uno dei truccatori e imprenditori italiani più noti nel mondo, con successo che si estende tra cosmetica, televisione e aziende di bellezza.

Diego Valerio Dalla Palma, nato il 24 novembre 1950 a Enego, in provincia di Vicenza, è uno dei più celebri truccatori e imprenditori italiani a livello mondiale. Considerato un pioniere del make up professionale in Italia, ha saputo trasformare la propria passione per l'estetica in un impero della cosmetica, diventando un punto di riferimento per il settore beauty.

Anna Del Bene, ex compagna di Diego Dalla Palma, rivela di aver amato solo lui.

