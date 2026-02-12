Die Zeit spinge Marina Berlusconi per discesa in campo salita sul podio delle 3 donne più importanti insieme a Giorgia e Arianna Meloni
Die Zeit suggerisce che Marina Berlusconi potrebbe entrare ufficialmente in politica il 17 ottobre 2026. Il settimanale tedesco la piazza tra le tre donne più influenti, insieme a Giorgia e Arianna Meloni, rafforzando la sua presenza sulla scena pubblica. La notizia circola da settimane, ma ora sembra più concreta che mai. La decisione potrebbe cambiare gli equilibri del centrodestra e riaccendere i riflettori su una delle famiglie più note del paese.
Marina Berlusconi si starebbe preparando alla discesa in campo, con una data già cerchiata in rosso, il 17 ottobre 2026, come anticipato dal Giornale d'Italia Il settimanale tedesco Die Zeit accende i riflettori su Marina Berlusconi, collocandola sul podio accanto a Giorgia e Arianna Meloni c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Draghi spedito a Bruxelles, l’ombra del Colle e la paura di Giorgia Meloni per la discesa in campo di Marina Berlusconi
L'invio di Mario Draghi a Bruxelles e le tensioni politiche in Italia segnano un passaggio importante nel panorama nazionale.
