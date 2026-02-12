Dido and Aeneas | al Teatro Massimo torna il capolavoro di Purcell Gabriele Ferro sul podio

Al Teatro Massimo di Palermo torna “Dido and Aeneas”, l’opera di Henry Purcell che fa parte dei grandi classici del barocco. Dal 20 al 24 febbraio, il teatro apre le porte a questa produzione con Gabriele Ferro sul podio. La regia mette in scena un lavoro che conquista il pubblico con musica e atmosfere antiche, portando in scena un classico che non perde mai fascino.

Dal 20 al 24 febbraio, il Teatro Massimo di Palermo torna a celebrare il capolavoro barocco “Dido and Aeneas”, l'opera in tre atti di Henry Purcell su libretto di Nahum Tate. L’allestimento del Teatro Massimo che ha debuttato con successo nel 2021, vede il ritorno sul podio del Maestro Gabriele Ferro, direttore musicale onorario della Fondazione, per guidare l'Orchestra e il Coro in una delle pagine più intense del repertorio seicentesco. A istruire il Coro il Maestro Salvatore Punturo. La regia di Lorenzo Amato, coadiuvato dalle scene e dai costumi di Justin Arienti e dalle luci di Vincenzo Raponi, esplora l'opposizione tra il mondo della corte di Cartagine e quello oscuro delle streghe: "Dido sceglie il trapasso come unica via possibile, accettandolo con una serenità e una lucidità che lasciano senza respiro – sottolinea il regista.🔗 Leggi su Palermotoday.it

